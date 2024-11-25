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ЦИК признала Ташеву народным депутатом

Евгений КизиловПонедельник, 25 ноября 2024, 18:34
ЦИК признала Ташеву народным депутатом
Тамила Ташева. фото: ее фейсбук-страница

Центральная избирательная комиссия признала постоянную представительницу президента в Крыму Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины от партии "Голос".

Источник: ЦИК в соцсетях

Детали: Ташева получила в Верховной Раде место умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".

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После смерти Макарова на этот мандат также претендовали CEO образовательной онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко и бывший первый заместитель министра экономики Павел Кухта. Но они заявили, что не пойдут в парламент. Соответственно, дальше такое право получила Тамила Ташева.

В то же время, в пятницу Ташева заявила в эфире национального телемарафона "Единые новости", что она также не пойдет в Верховную Раду. "Я сейчас нужна на своей должности. Я работаю в вертикали президента в течение пяти лет. Считаю себя членом политической команды президента. Конечно, сейчас мы все работаем на одну цель, на государство Украина, но пока я не планирую идти в парламент", – цитирует ее Интерфакс-Украина.

Фракция "Голос" в парламенте состоит из 19 народных депутатов.

Верховная РадаЦИК
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