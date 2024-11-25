Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов

Евгений Кизилов, Иван ДьяконовПонедельник, 25 ноября 2024, 20:08
Россия запустила по Украине несколько групп ударных дронов
фото: Getty Images

Российские войска запустили над территорией Украины несколько групп дронов-камикадзе.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: В 19:40 сообщалось о движении ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину.

Реклама:

Чуть позже, в 19:57, стало известно о новых группах ударных дронов с юга. Движутся через Запорожскую область в северо-западном направлении.

В 20:03 Воздушные силы сообщили о нескольких группах российских беспилотников на севере Харьковщины, курс – южный.

Также ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

РЕКЛАМА:

Как следствие в восточной половине Украины объявили воздушную тревогу.

Обновлено. 22.20 Продолжается атака ударных БпЛА:

Сумщина: несколько групп курс западный; Черниговщина: угроза для Прилук, Славутича. Движение в направлении Киевщины; Киевщина: в районе Белой Церкви, Обухова и в пригороде Киева; Черкасская область: угроза для Черкасс, Умани и Смелы; Кировоградщина: группа курсом на Александрию; Николаевщина: несколько групп северо-западным курсом; Одесская область: вдоль границы с Молдовой в направлении Винницкой области; Днепропетровщина: в направлении Каменского.

22.37 Новые ударные БпЛА заходят в Сумскую область в районе Шостки.

22.39 Новые ударные БпЛА заходят в Сумскую область в районе Шостки.

23.13 Более десяти групп ударных БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавщину/Черниговщину.

23.20 Продолжают движение через Винницкую область вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

По состоянию на 23:32:

Сумщина - несколько десятков ударных БпЛА. Большинство держат курс на запад;
Черниговщина - дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;
Киевская - угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева;
Черкасская область - несколько групп перелетают в Киевскую область: несколько дронов в районе Умани;
Полтавщина - на севере области. Курс на Киевскую область;
Житомирская - БпЛА к северу от Житомира;
Одесская/Николаевская область несколько групп летят на север.
В 23:43 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в направлении Каменец-Подольского.

В 00:05 военные сообщили о "Шахедах" из Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.

В 00:09 Дословно: "Черкассы в укрытие! БпЛА в пригороде".

В 00:10 Воздушные силы сообщают о нескольких вражеских БпЛА над Киевом.

беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский указал генсеку НАТО о важности приглашения Украины в Альянс

Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом: Не предусматривает переезда в США

Бывший глава МИД Кулеба трудоустроился в США

карта, обновленоСирийские повстанцы берут под контроль стратегический город Хама

фотоВоенному блогеру Сорду, которого обвиняют в мошенничестве со сбором, объявили новое подозрение

видео (обновлено)Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии, в списке экс-игрок "Динамо"

Все новости...
беспилотники
В Беларуси зафиксировали рекордное количество "Шахедов", залетевших из Украины
Россияне ударили дроном по Никополю: ранили 2 человек
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Калужской области РФ 
Последние новости
17:34
Исполняющей обязанности постпреда президента в Крыму будет заместительница Ташевой
17:32
"В командировке я не в Швеции, а в Украине": директор Музея истории Украины ответил на упреки о выезде за границу
17:29
Соцсеть Х подешевела на 72% с момента покупки ее Маском
17:26
теннисСвитолина: Надеюсь сыграть на Australian Open-2025
17:25
Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть Пааппа Эссьеду
17:22
В "єЧерзі" зарегистрировали более 1,5 миллиона пересечений границы
17:20
Зеленский указал генсеку НАТО о важности приглашения Украины в Альянс
17:19
Samsung выпустила первую бету One UI 7 на базе Android 15 для Galaxy S24
17:14
На открытие Нотр-Дама пригласили полсотни политических лидеров
17:14
В ВСУ подтвердили, что выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: