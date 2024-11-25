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Перспективы для инвестиций внутри страны

Германия пообещала передать Украине еще две IRIS-T до конца года

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 22:27
Германия пообещала передать Украине еще две IRIS-T до конца года
Система Iris-T. фото из Facebook Генштаба ВСУ

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в разговоре с журналистами в Киеве сказал, что Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фройдинг отметил, что в последние дни Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также начали программу ударных беспилотников.

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Прямая речь: "Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля – предложенной в Германии даты федеральных выборов".

Предыстория:

  • В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).
  • По состоянию на начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.

ГерманияУкраина
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