Германия пообещала передать Украине еще две IRIS-T до конца года

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в разговоре с журналистами в Киеве сказал, что Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фройдинг отметил, что в последние дни Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также начали программу ударных беспилотников.

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Прямая речь: "Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля – предложенной в Германии даты федеральных выборов".

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