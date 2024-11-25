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Россияне атаковали Покровское направление более 50 раз и потеряли 350 военных – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 22:57
Россияне атаковали Покровское направление более 50 раз и потеряли 350 военных – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 185 боевых столкновений, 96 из которых зафиксировано на Покровском и Кураховском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении за сегодня противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. враг нанес авиаудар КАБом по Питомнику.

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23 раза враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая. Противник сбросил авиабомбы в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Купянск, Кругляковка и Богуславка.

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Враг наносил авиационный удар КАБами по Ивановке.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр. Авиаударам подверглись Миньковка и Славянск.

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На Торецком направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи Торецка, Дачного и Щербиновки. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 51. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. По окрестностям Гродовки противник нанес авиаудар НАРами.

Предварительные потери агрессора за сегодня составили 350 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено два танка, три мотоцикла, миномет, четыре автомобиля, одновременно повреждены еще два автомобиля и мотоцикл.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 45 боевых столкновений различной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Времовском направлении за сегодня агрессор 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три атаки оккупантов потерпели неудачу.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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