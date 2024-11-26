Reuters: Окружение Трампа обсуждает прямые переговоры с Ким Чен Ыном

Окружение избранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, что, как считается, может снизить уровень риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Источник: агентство Reuters узнало от двух информированных людей, пишет "Европейская правда"

Детали: В команде Трампа рассматривают прямой контакт с Ким Чен Ыном как наиболее вероятный способ наладить контакт между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в публикации.

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На данный момент окружение избранного президента США не разрабатывает далеко идущих планов по взаимодействию с лидером КНДР после возобновления контакта, пишет Reuters. Кроме того, на данный момент Трамп не принял окончательного решения, добавляет агентство.

Reuters также обращает внимание, что неизвестна готовность северокорейской стороны возобновлять контакт с Трампом: тамошние СМИ даже не сообщали о его победе на выборах в США.

Кроме того, вопрос отношений с КНДР может отойти – по крайней мере, на первое время – на второй план для администрации Трампа на фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, отмечается в материале.

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Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.