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Коррупция в китайской армии: расследование затронуло министра обороны и топ-генералов – FT

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 07:12
Коррупция в китайской армии: расследование затронуло министра обороны и топ-генералов – FT
Иллюстративное фото: Getty Images

Новый министр обороны Китая Донг Джун стал фигурантом масштабного антикоррупционного расследования, которое инициировал президент Си Цзиньпин в верхушке Народно-освободительной армии Китая. Расследование охватило также других высокопоставленных чиновников военного руководства.

Источник: Financial Times

Детали: По словам нынешних и бывших американских чиновников, расследование является частью масштабной антикоррупционной кампании, которую ведет президент Си в верхушке НОАК. Джун, назначенный на должность в декабре 2023 года, стал преемником генерала Ли Шанфу, уволенного из-за коррупционных обвинений после семи месяцев в должности.

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Донг, как и его предшественники, был избран самим Си. Помимо министров обороны, расследования также коснулись двух бывших командиров ракетных войск, которые отвечали за ядерную программу Китая.

Ситуация обострилась на фоне растущего напряжения в отношениях США и Китая. Донг недавно отказался встретиться с американским министром обороны Ллойдом Остином во время встречи руководителей оборонных ведомств на полях саммита азиатских стран в Лаосе.

Ли сменил Вэй Фенхе, который также попал под следствие за коррупцию после того, как ушел в отставку.

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Дословно: "Американские офицеры и чиновники предполагают, что расследования в отношении НОАК подрывают доверие Си к его армии и ставят вопрос о том, сможет ли она развить потенциал для вторжения на Тайвань к 2027 году - цели, поставленной китайским президентом".

КитайСи Цзиньпинкоррупция
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