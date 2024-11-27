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В Польше заявили, что готовы начать эксгумацию на Волыни в течение суток

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 15:24
В Польше заявили, что готовы начать эксгумацию на Волыни в течение суток
фото: Getty Images

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявляет, что его учреждение может начать эксгумационные работы на Волыни в течение 24 часов.

Источник: заявление Навроцкого, на которое ссылаются "Европейская правда" и RMF24

Детали: На пресс-конференции в среду президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий напомнил, что ИНП "с 2017 года последовательно борется за то, чтобы все результаты эксгумаций и раскопок на Волыни были правдой".

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"В 2017 году ИНП направил первый запрос на проведение поисково-эксгумационных работ. Этот запрос касался ряда населенных пунктов (...). В период с 2017 по 2024 год мы направили девять таких запросов. Ни один из этих запросов не был принят украинской стороной", – сказал он.

По словам Навроцкого, если публичные декларации политиков – это не просто политические декларации, то в Институте национальной памяти – единственном учреждении, которое готово взяться за эксгумационные работы на Волыни, – ждут официального подтверждения и ответа на запросы.

Навроцкий заверил, что в распоряжении ИНП есть и люди, и техника, поэтому если будет официальное решение по этому вопросу, а не просто декларация – на Волынь поедут подготовленные команды.

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"Бюро розыска и идентификации ИНП готово провести реальные поиски на Волыни в течение 24 часов. Поэтому мы ждем официального подтверждения этой информации", – сказал он.

Президент ИНП также утверждает, что поиски могут начаться, несмотря на войну, которая продолжается в Украине. Война не имеет никакого влияния на эффективность деятельности работников Института национальной памяти, добавил он.

Во вторник в Варшаве министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Об украинском взгляде на ситуацию читайте в статье Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.

ПольшаВолынь
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