Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском и Торецком направлениях более 100 раз

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 08:23
Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском и Торецком направлениях более 100 раз
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 207 боевых столкновений. Активнее всего российские захватчики действовали на Покровском и Кураховском направлении, где защитники в целом отбили 104 атаки врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

Реклама:

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 25. Силы обороны отражали атаки в районах Фиголевки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудар тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лисовка.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 20 попыток захватить наши позиции неподалеку населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: 43 тысячи украинских воинов погибли за время полномасштабной войны

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Трамп: Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие

Силы ПВО сбили 28 из 74 российских БПЛА

Обновлено, фото, видеоСирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска: Режим Асада пал

ISW: Россия не прекратит наступление на Покровск, несмотря на рекордные потери

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне пытались прорвать оборону ВСУ почти 160 раз и потеряли 1220 бойцов – Генштаб
С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ
ВСУ отбили 115 атак россиян на Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб
Последние новости
14:12
МИД РФ: Асад после переговоров с повстанцами покинул пост и страну
14:03
В Мексике во время строительства шоссе нашли древнюю пирамиду во время строительства
13:51
Пентагон: США сохранят присутствие на востоке Сирии
13:33
Власти Грузии запретят протестующим закрывать лица
13:16
Производитель электромобилей VinFast построит второй завод во Вьетнаме
12:57
Зеленский: 43 тысячи украинских воинов погибли за время полномасштабной войны
12:48
На базе батальона К-2 создается отдельный полк беспилотных систем
12:30
Ученые исследовали, работает ли для еды правило "5 секунд"
12:29
Салливан: Тревожные колокола российской экономики бьют все сильнее
12:11
Фирма, чья кукуруза исчезла после ареста, отсудила у государства 5 миллионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: