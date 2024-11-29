Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Более половины жителей ЕС поддерживают военные поставки Украине – опрос

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 29 ноября 2024, 16:48
Более половины жителей ЕС поддерживают военные поставки Украине – опрос
фото: Getty Images

58% граждан ЕС выступают в поддержку закупок и поставок военного оборудования Украине.

Источник: данные последнего опроса "Евробарометр", сообщает "Европейская правда"

Детали: Перед лицом российской агрессии против Украины почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны.

Реклама:

71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 68% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Шесть из десяти одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а 58% согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину.

Война в Украине продолжает считаться самым важным вопросом на уровне ЕС (31%) из 15 пунктов (далее следуют иммиграция (28%) и международная ситуация (22%)), в то время как 76% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.

РЕКЛАМА:

Стандартный опрос "Евробарометр" проводился с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 странах-членах ЕС. Всего было опрошено 26 525 граждан ЕС путем личного интервью. Интервью также были проведены в девяти странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (во всех, кроме Украины) и Великобритании.

По одному из последних опросов, американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины.

В то же время по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет военную поддержку Украине.

ЕСУкраинавойнаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года

Россия второй раз за ночь запустила боевые беспилотники по территории Украины

Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT

обновляетсяВражеские ударные БпЛА добрались на запад Украины

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

Все новости...
ЕС
Бербок: Каждая путинская ракета также нацелена на европейскую безопасность
Глава МИ-6 заявил, что Путин бряцает ядерным оружием и Россия стоит за диверсиями в Европе
ЕС и Иран проведут «мозговой штурм» по разрядке на фоне возвращения Трампа
Последние новости
09:26
У румына, оплатившего кампанию ультраправого кандидата в TikTok, конфисковали 7 млн долларов
09:19
Цены на нефть отреагировали на падение режима Асада в Сирии
08:53
Apple рассматривает возможность добавить 5G в Mac – Bloomberg
08:46
видеоВ Риме задержали активистов, которые пытались прорваться к кортежу Папы Франциска
08:33
Оккупанты ночью атаковали 2 ракетами и 37 беспилотниками: все ракеты и половину БПЛА сбили
08:15
Россияне непрерывно атакуют Силы обороны: за сутки – более 190 боевых столкновений
08:10
видеоОт коммуниста-карьериста до первого президента независимой Украины. История Леонида Кравчука
08:05
Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны
07:57
Трамп обещает "в первый же день" помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия
07:27
ВСУ за сутки отминусовали 1 220 оккупантов и 18 ББМ
Все новости...
Реклама:
Реклама: