Более половины жителей ЕС поддерживают военные поставки Украине – опрос

58% граждан ЕС выступают в поддержку закупок и поставок военного оборудования Украине.

Источник: данные последнего опроса "Евробарометр", сообщает "Европейская правда"

Детали: Перед лицом российской агрессии против Украины почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны.

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71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц, а 68% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине.

Шесть из десяти одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а 58% согласны с тем, чтобы ЕС финансировал закупку и поставку военного оборудования в Украину.

Война в Украине продолжает считаться самым важным вопросом на уровне ЕС (31%) из 15 пунктов (далее следуют иммиграция (28%) и международная ситуация (22%)), в то время как 76% европейских респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину является угрозой для безопасности ЕС.

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Стандартный опрос "Евробарометр" проводился с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 странах-членах ЕС. Всего было опрошено 26 525 граждан ЕС путем личного интервью. Интервью также были проведены в девяти странах-кандидатах и потенциальных кандидатах (во всех, кроме Украины) и Великобритании.

По одному из последних опросов, американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины.

В то же время по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет военную поддержку Украине.