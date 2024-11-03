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КГВА показала последствия ночной атаки российских дронов на столицу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 07:44
КГВА показала последствия ночной атаки российских дронов на столицу
последствия падения обломков БпЛА в Киеве ночью и утром 3 ноября, фото: КМВА

В Киевской МВА сообщили о последствиях падения обломков вражеских дронов ночью и утром 3 ноября, опубликовали фото этих последствий.

Источник: КГВА

Детали: В частности, говорится в сообщении, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

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Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожара и пострадавших нет, - добавляют в сообщении.

Также КГВА опубликовала фото повреждений в результате атаки российских дронов.

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Обновлено Позже в КГВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.

На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах.

В течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли дважды, суммарно она длилась пять с половиной часов.

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.

В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети.

В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.

Пожаров и пострадавших нет".

 
фото: КГВА
 
фото: КГВА
 
фото: КГВА

Что предшествовало: В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников возникли пожары.

Утром падение обломков российского дрона зафиксировали в Шевченковском районе.

Киевбеспилотникивойна
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