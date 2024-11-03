КГВА показала последствия ночной атаки российских дронов на столицу
В Киевской МВА сообщили о последствиях падения обломков вражеских дронов ночью и утром 3 ноября, опубликовали фото этих последствий.
Источник: КГВА
Детали: В частности, говорится в сообщении, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.
Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.
Пожара и пострадавших нет, - добавляют в сообщении.
Также КГВА опубликовала фото повреждений в результате атаки российских дронов.
Обновлено Позже в КГВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.
На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах.
В течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли дважды, суммарно она длилась пять с половиной часов.
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице.
В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.
В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети.
В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.
Пожаров и пострадавших нет".
Что предшествовало: В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения обломков сбитых вражеских беспилотников возникли пожары.
Утром падение обломков российского дрона зафиксировали в Шевченковском районе.