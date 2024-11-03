CNN: Путин вряд ли сядет за стол переговоров, кто бы ни победил в США

По данным CNN, российский правитель Владимир Путин вряд ли сядет за стол переговоров о завершении войны в Украине, независимо от того, кто победит на выборах в США.

Источник: CNN

Детали: Со ссылкой на аналитиков издание пишет, что американская политика находится на распутье, но это не обязательно приведет к перелому в мирных переговорах, поскольку ничто не указывает на то, что Россия готова сесть за стол переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме.

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Эксперт по вопросам российской внешней политики и почетный член Совета по международным отношениям Томас Грэм в комментарии CNN отметил, что при любом потенциальном президенте США Путин будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в Соединенных Штатах, а также "трещины в западном единстве".

Эти трещины могут появиться, среди прочего, из-за сокращения администрацией Трампа американской помощи и уменьшения роли США в НАТО или раскола в Конгрессе США. Финансовое давление на европейских союзников также играет определенную роль, как и расколы в НАТО с пророссийскими лидерами в таких странах-членах как Венгрия и Словакия.

"При отсутствии единства Запада, при отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь... у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", – добавил Грэм.

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Как пишет CNN со ссылкой на экспертов, масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.

Ассоциированный научный сотрудник Программы России и Евразии в лондонском аналитическом центре Chatham House Джон Лаф отмечает, что для Путина "Украина – это лишь средство для достижения цели, а цель заключается в дальнейшем ограничении влияния США в международных делах".

"Когда советники [Трампа] объяснят ему, что здесь на самом деле происходит, и тот факт, что Китай сыграл ключевую роль в поддержке способности России продолжать вести эту войну... он может внезапно почувствовать, что не очень хорошо относится к Путину", – сказал Лаф, добавив, что Пекин будет воспринимать любые уступки "как еще одно свидетельство слабости США".

CNN отмечает, что Украина уже истощена, и Путин, похоже, готов принять большое количество жертв. Если потенциальная администрация Трампа сократит американскую помощь, Украина окажется во все более неблагоприятном положении.

Но даже если политика США будет продолжаться по нынешней траектории, западные союзники Киева, похоже, не готовы предоставить необходимый уровень ресурсов для достижения значительных побед на поле боя, говорится в материале.

Что предшествовало: По данным американского издания The Washington Post, Россия непублично болеет за победу Дональда Трампа на выборах в США, однако его планы по завершению войны в Украине могут быть неприемлемыми для РФ.