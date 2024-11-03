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В Корее рассказали, чем Россия отплатит КНДР за вступление в войну против Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 19:55
В Корее рассказали, чем Россия отплатит КНДР за вступление в войну против Украины
Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне 2024 года, фото CTAK

По данным южнокорейской разведки, соглашение между КНДР и Россией предусматривает поставки в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату задействованным против Украины северокорейским военным в 2 тысячи долларов США, космические технологии, а также договоренности о привлечении РФ к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае войны.

Источник: The Korea Herald со ссылкой на депутата Ви Сон Лака

Детали: Институт стратегии национальной безопасности, аналитический центр, связанный с Национальной разведывательной службой, заявил в пятницу, что решение Северной Кореи отправить войска в Россию за несколько недель до президентских выборов в США, похоже, основывается на расчете на то, что победа Дональда Трампа приведет к быстрому завершению войны в Украине.

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Корейский депутат Ви Сон Лак, который был послом Сеула в России, в комментарии The Korea Herald выразил мнение, что вступление в войну против Украины является "совсем неплохой сделкой" для Северной Кореи.

Ви был проинформирован о соглашении между Россией и КНДР Национальной разведывательной службой Южной Кореи как член комитета по вопросам разведки Национальной ассамблеи (законодательного органа Республики Корея).

По его словам, финансовый и продовольственный кризисы в КНДР в значительной степени решаются благодаря российской компенсации за ее вклад в военные усилия против Украины.

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На прошлой неделе Национальная разведывательная служба сообщила Ассамблее, что каждый северокорейский солдат, отправленный воевать на стороне России, будет получать ежемесячную зарплату в размере около 2 тысяч долларов США. Считается, что по меньшей мере 10 000 северокорейских солдат направляются в Украину, что означает годовой доход в размере более 200 миллионов долларов, сказал депутат.

По данным корейской разведки, кроме войск, в России сейчас находится около 4 тысяч северокорейских рабочих. Считается, что их средняя заработная плата составляет около 800 долларов в месяц.

По словам Ви, согласно заявлению КНДР, ежегодно в среднем Северная Корея производит около 4 миллионов тонн зерна, такого как рис, ячмень и пшеница. Но большую часть "рисового производства" страны на самом деле составляет картофель, а рис – менее трети от общего объема, пояснил он.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле не хватает около 1 миллиона тонн для того, чтобы прокормить страну. Если Россия предлагает 600-700 тысяч тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что нужно Северной Корее для удовлетворения годового спроса", - сказал он.

Депутат напомнил, что в прошлом Россия отправляла в Северную Корею от 50 до 100 тысяч тонн риса за один раз. Теперь, когда Россия покупает артиллерийские снаряды у Северной Кореи, значительная часть дефицита продовольствия "вероятно, была облегчена благодаря торговле оружием", сказал он.

Корейская разведка сообщила Ассамблее, что Россия, вероятно, также помогает Северной Корее с передовыми космическими технологиями, поскольку Пхеньян стремится запустить еще один военный разведывательный спутник.

Но самая сладкая часть сделки, которую получит Северная Корея, - это, возможно, привлечение России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, пишет издание.

"Северная Корея официально заявляет, что воевала на стороне России. Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, Северная Корея может рассчитывать на то, что Россия придет на помощь", - сказал Ви.

Бывший президент корейского Института стратегии национальной безопасности Нам Сун Вук сказал в комментарии The Korea Herald, что аналитический центр корейской разведки "преуменьшает" значение вступления Северной Кореи в войну в Украине в своих недавних отчетах.

Нам считает, что Северная Корея "будет оставаться полезной для России в качестве разменной монеты" в переговорах со следующей администрацией США.

"Москва будет использовать свои тесные связи с Пхеньяном, чтобы получить рычаги влияния на Вашингтон, как это делал Пекин в прошлом", - сказал он.

Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

КНДРРосcияЮжная Кореявойна
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