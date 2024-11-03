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Россияне ударили по супермаркету в Харькове: 11 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 23:58
Россияне ударили по супермаркету в Харькове: 11 пострадавших
последствия удара по Харькову 3 ноября, фото из соцсетей

Российские войска второй раз за вечер нанесли удар УАБами по Харькову, известно об 11 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: В 22:28 Терехов сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

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Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки.

Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

Прямая речь Терехова: "По имеющейся информации - попадание в супермаркет в Шевченковском районе, который расположен возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла".

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Обновлено: В 22:52 глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

В 23:55 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11.

Что предшествовало: Ранее российские войска в воскресенье вечером нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду, тогда обошлось без пострадавших.

Харьков
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