Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов
Суббота, 30 ноября 2024, 07:35
Силы обороны продолжают наносить потери России – только за минувшие сутки обезвредили более 1700 захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 740400 (+1740) человек,
- танков – 9463 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 19355 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 20909 (+23) ед,
- РСЗО – 1253 (+2) ед,
- средств ПВО –1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42) ед,
- крылатых ракет – 2 851 (+86),
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30431 (+72) ед,
- специальной техники – 3617 (+2) ед.
Данные уточняются.