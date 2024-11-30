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Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 07:35
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов
иллюстративное фото: getty images

Силы обороны продолжают наносить потери России – только за минувшие сутки обезвредили более 1700 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 740400 (+1740) человек,
  • танков – 9463 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 19355 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 20909 (+23) ед,
  • РСЗО – 1253 (+2) ед,
  • средств ПВО –1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42) ед,
  • крылатых ракет – 2 851 (+86),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30431 (+72) ед,
  • специальной техники – 3617 (+2) ед.

Данные уточняются.

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