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Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые

Роман ПетренкоСуббота, 30 ноября 2024, 08:29
Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть раненые
фото: алексей Братущак

Враг утром 30 ноября сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона, пострадали 4 человека.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62. Также ранение ноги получил 59-летний мужчина.

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Всех пострадавших доставили в больницу.

По данным МВА, за минувшие сутки в Херсоне один человек, к сожалению, погиб, еще один получил ранения.

Херсонбеспилотники
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