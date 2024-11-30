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Перспективы для инвестиций внутри страны

Туск показал "Восточный щит" на границе с РФ, который впоследствии построят возле Украины и Беларуси

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 30 ноября 2024, 14:20
Туск показал Восточный щит на границе с РФ, который впоследствии построят возле Украины и Беларуси
фото туска

Польский премьер-министр Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где обустроили один из участков фортификационных укреплений "Восточный щит".

Источник: Туск в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Как отметил польский премьер, первый участок "Восточного щита" на границе с Россией уже полностью готов.

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"Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности", – написал он.

В ходе визита Туск также заявил, что меры по обустройству восточной границы Польши "являются инвестицией в мир".

Он отметил, что "чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения".

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"Все, что мы делаем здесь – и будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной – это сдерживание и отпугивание возможного агрессора, а потому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа наблюдает за этим с большим удовольствием и поддержит, если потребуется, эти инвестиции и наши действия", – приводит слова Туска RMF24.

Как известно, проект "Восточный щит", предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

А 1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

ПольшаРосcиявойна
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