Россияне обстреляли Мирноград артиллерией: погибли двое гражданских
Суббота, 30 ноября 2024, 14:55
Утром 30 ноября российские оккупанты обстреляли артиллерией Мирноград в Донецкой области, убили двух гражданских.
Источник: Донецкая ОВА, прокуратура области
Детали: Кроме погибших, известно о трех раненых.
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Прокуратура уточнила, что от первого попадания на огороде возле домовладения погибла 65-летняя женщина.
Через час под прицелом войск РФ снова оказался частный сектор населенного пункта. Две местные жительницы в возрасте 35 и 37 лет получили ранения.
Через некоторое время враг нанес еще один удар. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина травмирован.
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