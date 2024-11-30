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Россияне обстреляли Мирноград артиллерией: погибли двое гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 30 ноября 2024, 14:55
Россияне обстреляли Мирноград артиллерией: погибли двое гражданских
фото: прокуратура

Утром 30 ноября российские оккупанты обстреляли артиллерией Мирноград в Донецкой области, убили двух гражданских.

Источник: Донецкая ОВА, прокуратура области

Детали: Кроме погибших, известно о трех раненых.

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Прокуратура уточнила, что от первого попадания на огороде возле домовладения погибла 65-летняя женщина.

 

Через час под прицелом войск РФ снова оказался частный сектор населенного пункта. Две местные жительницы в возрасте 35 и 37 лет получили ранения.

Через некоторое время враг нанес еще один удар. В результате атаки погибла 56-летняя женщина, а 51-летний мужчина травмирован.

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Поврежден частный дом, автомобиль и магазин.

Людей призывают выезжать из-за опасности для жизни.

Донецкая областьобстрел
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