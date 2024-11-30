От взрыва гранаты погибли три человека на Закарпатье

В результате взрыва гранаты ночью 29 ноября в селе Малый Березный Ужгородского района погибли три человека.

Источник: полиция Закарпатья

Детали: В 22:40 29 ноября в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный и сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

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В доме посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

В результате проведения первоочередных мероприятий полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки.

Во время застолья 32-летняя закарпатка взяла в руки гранату и сорвала кольцо. Все три человека, которые находились в комнате, погибли.

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Полицейские обнаружили в доме еще три гранаты.