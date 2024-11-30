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На фронте уже произошло более 150 боестолкновений – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 17:08
На фронте уже произошло более 150 боестолкновений – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По состоянию на 16 часов субботы на фронте уже произошло 153 боевых столкновения, больше всего – на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск, Сумской области; Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

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На Харьковском направлении российские оккупанты 8 раз напрасно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили 3 вражеские атаки неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще 3 боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, еще продолжаются 3 боестолкновения.

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Защитники отбили 10 штурмов противника, а еще 2 боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Продолжаются 12 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Гановки и Успеновки, 12 боестолкновений продолжаются.

15 раз защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка и Новополье.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

Генштабвойна
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