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В Тбилиси возобновились протесты: требуют предоставить эфирное время митингующим

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 17:31
В Тбилиси возобновились протесты: требуют предоставить эфирное время митингующим
фото: TV Pirveli

В столице Грузии Тбилиси у здания Общественного вещателя в субботу проходит акция протеста против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sova

Детали: Участники акции требуют предоставить эфирное время митингующим, а также освещать факты насилия на митингах.

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"Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией", – заявила одна из участниц акции.

Также протест собрался возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию вуза с фотографиями пострадавших от силового разгона акций.

Студенты намерены позже присоединиться к акции, запланированной у здания парламента.

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Акция проходит и в Батуми, здесь протестующие перекрыли центральный проспект Гамсахурдия.

Что предшествовало: В четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". 

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. 

Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".

Грузияакции
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