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В Херсоне из-за российских дронов в субботу погибли двое и ранены трое гражданских

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 18:08
В Херсоне из-за российских дронов в субботу погибли двое и ранены трое гражданских
иллюстративное фото Getty Images

В результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе Херсона в субботу погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА

Детали: В 16:05 Прокудин сообщил, что в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе погиб херсонец. 

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46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм он погиб на месте.

В 17:24 Прокудин написал, что стало известно о еще одной погибшей, которая попала под удар вражеского дрона в Днепровском районе. Смертельные ранения получила 48-летняя женщина.

Перед этим Херсонская ОГА сообщала, что в субботу около восьми часов утра оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Днепровском районе Херсона.

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Взрывные травмы и контузии получили три человека: 50-летняя женщина и мужчины, 46 и 52 лет.

Что предшествовало: В субботу утром российские военные ударили по остановке в Антоновке, что в нескольких километрах от Херсона, есть погибшие и раненые.

ХерсонХерсонская областьбеспилотникивойна
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