В первый день зимы Украину укроет туман

В воскресенье 1 декабря в Украине ожидается туман, температура на большинстве территории от 2° мороза до 3° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 1 декабря, Укргидрометцентр

Детали: В Украине облачно, без осадков. Кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 3-8° тепла).

В Киевской области в течение суток туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

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По территории г. Киев и области в течение суток 1 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.