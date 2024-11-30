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Большая часть Ровно осталась без света из-за аварии

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 19:05
Большая часть Ровно осталась без света из-за аварии
иллюстративное фото Getty Images

Большая часть Ровно и Ровенского района обесточена из-за аварийной ситуации на электросетях.

Источник: Ровнооблэнерго в Facebook

Дословно: "К сожалению, из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация – большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17.00 обесточены.

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Наш персонал делает все возможное, чтобы наиболее оперативно восстановить электроснабжение".

Детали: Ровнооблэнерго просит жителей, которые имеют свет, не перегружать электросети.

Ровноэлектроэнергия
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