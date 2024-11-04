Россияне ударили по супермаркету в Харькове: 13 пострадавших

Российские войска второй раз за вечер нанесли удар УАБами по Харькову, известно об 14 пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, Офис генерального прокурора

Детали: В 22:28 Терехов сообщил, что в Харькове снова раздаются звуки взрывов.

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Впоследствии он заявил, что один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки.

Затем мэр сообщил о трех раненых в результате последнего обстрела города. Один из прилетов пришелся в Шевченковском районе.

Прямая речь Терехова: "По имеющейся информации - попадание в супермаркет в Шевченковском районе, который расположен возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла".

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Обновлено: В 22:52 глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

В 23:55 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11.

В 00:48 4 ноября ГСЧС сообщила о 13 пострадавших в результате российского удара неподалеку жилой застройки Шевченковского района города Харькова.

фото ГСЧС

фото ГСЧС

Впоследствии в полиции Харьковщины сообщили о 14 пострадавших в результате авиаудара, среди которых четверо полицейских.

По данным прокуратуры, оккупанты повредили супермаркет, многоэтажки, станцию метро, аптеки, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Изъятые правоохранителями обломки свидетельствуют, что для ударов враг применил ФАБ-250 с УМПК.

Что предшествовало: Ранее российские войска в воскресенье вечером нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду, тогда обошлось без пострадавших.