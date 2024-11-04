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КГВА: Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали Киев

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 05:08
КГВА: Силы обороны сбили все российские дроны, которые ночью атаковали Киев
мобильная группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб

Силы обороны ночью 4 ноября обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев.

Источник: КГВА

Детали В администрации отмечают, что враг использовал уже привычную тактику.

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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "Но вновь не достиг цели – наши Силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БпЛА противника были обезврежены".

Детали Однако, добавляют в сообщении, в результате этой атаки дронов на столицу произошли падения обломков.

В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории.

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Были зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Киевбеспилотникивойна
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