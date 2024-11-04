Три человека погибли из-за российского авиаудара по Ковшаровке на Харьковщине
Понедельник, 4 ноября 2024, 14:16
В результате авиаудара 3 ноября по Ковшаровке на Харьковщине погибли три человека, еще одна женщина пострадала.
Источник: полиция Харьковской области
Дословно: "В поселке Ковшаровка на Купянщине из-за попадания вражеской авиабомбы ФАБ-500 погибли три человека".
Реклама:
Детали: Отмечается, что еще одна женщина получила ранения. Захватчики повредили дома, медучреждение, авто скорой помощи. Также в полиции сообщают, что удар был нанесен ФАБ-500.
Предыстория:
- В результате российского удара по пгт. Ковшаровка Купянского района Харьковской области в воскресенье вечером разрушен подъезд многоэтажки, под завалами находились люди.