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Три человека погибли из-за российского авиаудара по Ковшаровке на Харьковщине

Анастасия ПроцПонедельник, 4 ноября 2024, 14:16
Три человека погибли из-за российского авиаудара по Ковшаровке на Харьковщине
фото: Харьковская полиция

В результате авиаудара 3 ноября по Ковшаровке на Харьковщине погибли три человека, еще одна женщина пострадала.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "В поселке Ковшаровка на Купянщине из-за попадания вражеской авиабомбы ФАБ-500 погибли три человека".

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Детали: Отмечается, что еще одна женщина получила ранения. Захватчики повредили дома, медучреждение, авто скорой помощи. Также в полиции сообщают, что удар был нанесен ФАБ-500.

Предыстория:

Харьковская областьжертвы
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