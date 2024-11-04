Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте".

Реклама:

Детали: Также на Ставке обсудили вопрос об увеличении производства нашего оружия - прежде всего это дроны и ракеты.

По фронту обсудили то, что россияне активны на донецких направлениях, также увеличили активность на юге Украины. Отдельно на Ставке обсудили Курскую операцию.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров".

Что предшествовало:

Зеленский сообщал, что за октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины.