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Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 20:47
Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием Шахедов
Сбитый российский дрон. Фото - Oleksii Samsonov /Global Images Ukraine via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте".

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Детали: Также на Ставке обсудили вопрос об увеличении производства нашего оружия - прежде всего это дроны и ракеты.

По фронту обсудили то, что россияне активны на донецких направлениях, также увеличили активность на юге Украины. Отдельно на Ставке обсудили Курскую операцию.

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Прямая речь: "Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров".

Что предшествовало:

Зеленский сообщал, что за октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины.

ШахедПВОвойнаКНДР
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