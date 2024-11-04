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Зеленский: На Курщине уже 11 тысяч военных из Северной Кореи

Евгений КизиловПонедельник, 4 ноября 2024, 21:22
Зеленский: На Курщине уже 11 тысяч военных из Северной Кореи
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.

Источник: Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь: "Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению".

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Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Северная КореяРосcиявойнаКурская область
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