Зеленский: На Курщине уже 11 тысяч военных из Северной Кореи

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.

Источник: Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь: "Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северных корейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению".

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