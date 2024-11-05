Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ запустила ударные БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 5 ноября 2024, 06:13
Армия РФ запустила ударные БпЛА
Иллюстративное фото - западное ото нгу

Российская армия запустила ударные беспилотники в понедельник вечером.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Киевская ОВА

Детали: В 20:07 сообщили о группе ударных БПЛА в пригороде Сум. Впоследствии сообщили, что они движутся в сторону Полтавщины.

Реклама:

В 21:06 стало известно о части ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.

В 21:07 военные написали, что дроны изменили направление на Миргород.

В 21:55 появилась информация о новой группе ударных БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

РЕКЛАМА:

В 22:31 тревогу объявили на Киевщине.

В 22:42 стало известно об обновлении по ударным БПЛА:

  • на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
  • в пригороде Сум;
  • на юге Черниговской области курсом на Киевщину;
  • на Полтавщине в направлении Миргорода.

В 22:50 воздушники предупредили о БпЛА в направлении Борисполя.

В 22:59 тревогу объявили в Киеве.

В 23:11 Киевская ОВА сообщила, что в области работают силы ПВО.

В 23:27 появилось обновление о движении беспилотников:

  • на Сумщине: через Сумы, Ромны курсом на Черниговщину;
  • на Черниговщине: мимо Мену курсом на запад;
  • на Киевщине: мимо Глевахи в направлении Фастова.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 00:22 стало известно, что новые группы ударных БПЛА зашли через Сумскую область.

В 00:37 военные сообщили о нескольких группах ударных БПЛА, которые летят через Киевскую область на Житомирщину.

В 1:56 воздушники обновили движение "Шахедов":

  • Из Житомирской области, курсом на Староконстантинов Хмельницкой области.
  • Через Полтавскую область, в направлении Миргорода.
  • Из Киевской области, в направлении Житомирщины.

В 3:13 в ПС сообщили о беспилотниках на севере Полтавщины. Направление движения - западное.
С северной части Черкасской области "Шахеды" летят курсом на Белую Церковь.

В 6:02 военные сообщили о направлениях движения БпЛА:

 
  • Несколько групп на Сумщине. Направление движения западное.
  • На Черниговщине: западным курсом.
  • На Киевщине: вдоль водохранилища курсом на Вышгород/Киев.

Что предшествовало:

За октябрь Россия запустила более 2 тысяч "Шахедов" против Украины. В понедельник на Ставке обсудили меры противодействия российским ударным дронам и авиабомбам.

воздушная тревогабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
воздушная тревога
В Киевской области работала ПВО
Атака "Шахедов" на Киев: горела многоэтажка, пострадали два человека
Российские войска запустили ударные дроны в Сумскую область
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: