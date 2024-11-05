В Киеве ПВО работает по "Шахедам"

Утром 5 ноября в Киеве противовоздушная оборона работала по российским "Шахедам".

Источник: корреспондент УП, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Воздушную тревогу в столице объявили около 6.00.

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Военные сообщили, что в Киевской области беспилотники летят вдоль водохранилища курсом на Вышгород/Киев.

Дополнено: городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Оболони. Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.

Напомним:

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