В Киеве ПВО работает по "Шахедам"
Вторник, 5 ноября 2024, 06:32
Утром 5 ноября в Киеве противовоздушная оборона работала по российским "Шахедам".
Источник: корреспондент УП, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Воздушную тревогу в столице объявили около 6.00.
Реклама:
Военные сообщили, что в Киевской области беспилотники летят вдоль водохранилища курсом на Вышгород/Киев.
Дополнено: городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Оболони. Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- Российская армия запустила по Украине ударные беспилотники в понедельник вечером.
- В ночь на 5 ноября в Киевской области дважды работала противовоздушная оборона.