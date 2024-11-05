Россияне попали в объект инфраструктуры в Запорожье и ранили двух человек

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и ранив двух человек.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях

Детали: По его словам, информация о раненых пока предварительная.

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Взрыв был слышен между 9 и 10 утра.

Масштабы разрушений устанавливаются.

Что предшествовало: В начале ноября оккупанты в течение суток нанесли 287 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Были разрушения.

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В частности, 153 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.