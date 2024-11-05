Россияне попали в объект инфраструктуры в Запорожье и ранили двух человек
Вторник, 5 ноября 2024, 10:22
Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и ранив двух человек.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в соцсетях
Детали: По его словам, информация о раненых пока предварительная.
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Взрыв был слышен между 9 и 10 утра.
Масштабы разрушений устанавливаются.
Что предшествовало: В начале ноября оккупанты в течение суток нанесли 287 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Были разрушения.
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В частности, 153 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.