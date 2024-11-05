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Возле Курска произошло первое столкновение ВСУ и военных КНДР – FT

Алена МазуренкоВторник, 5 ноября 2024, 11:36
Возле Курска произошло первое столкновение ВСУ и военных КНДР – FT
фото: getty images

Источники в украинской разведке заявили, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.

Источник: Financial Times

Детали: В частности, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.

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Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.

Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что "первые военные подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курске".

Украинские чиновники и военные аналитики поднимают вопрос о качестве и боеспособности северокорейских войск, большинство из которых описывают как неопытных солдат. "Мы скоро узнаем", насколько хорошо они могут воевать, заявил один из чиновников.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Москва уже предоставляет Пхеньяну военные технологии для помощи в реализации его ракетных программ, а также "деньги".

В понедельник в Москве правитель России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чое Сон-Хуи.

Чое заявил, что Северная Корея "не имеет никаких сомнений в том, что под мудрым руководством достопочтенного президента России Владимира Путина российская армия и народ непременно достигнут великой победы в своей священной борьбе за защиту суверенных прав и безопасности своего государства".

Путин не подтвердил развертывание северокорейских войск, но намекнул, что это подпадает под положения договора о безопасности между КНДР и РФ.

Что было раньше: На прошлой неделе официальные лица США и Южной Кореи подтвердили оценку Украины о том, что около 8000 северокорейских военных были отправлены в Курск в прошлом месяце, чтобы помочь российской армии вытеснить украинские войска с территории, которую они оккупировали с августа.

Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что войска находятся в казармах примерно в 50 км от украинской границы и готовятся вступить в бой в течение "нескольких дней".

Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

КНДРКурская область Вооруженные силывойна
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