Два человека погибли из-за российского обстрела села Глушковка на Харьковщине

5 ноября россияне атаковали село Глушковка Купянского района, в результате чего погибли мужчина и женщина 48 лет.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет".

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Детали: Ранее в ОВА сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады. В результате попадания получил ранения 40-летний мужчина.

Предыстория: