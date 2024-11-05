Два человека погибли из-за российского обстрела села Глушковка на Харьковщине
Вторник, 5 ноября 2024, 15:21
5 ноября россияне атаковали село Глушковка Купянского района, в результате чего погибли мужчина и женщина 48 лет.
Источник: Харьковская ОВА
Дословно: "Около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет".
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Детали: Ранее в ОВА сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады. В результате попадания получил ранения 40-летний мужчина.
Предыстория:
- Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Пострадали два человека и частные и многоэтажные дома.