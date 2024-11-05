Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%

Валентина РоманенкоВторник, 5 ноября 2024, 17:58
Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%
иллюстративное фото ВСУ

В течение последних трех месяцев Россия выпустила по Украине 4 300 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов, которые имитируют "Шахеды", ПВО уничтожила 71% вражеских целей.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: По данным Воздушных сил, в августе, сентябре и октябре 2024 года, Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

Реклама:

Благодаря слаженной боевой работе ПВО Сил обороны Украины удалось сбить 3063 вражеских БпЛА, а это - 71%.

Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных сил появилась маркировка "локационно потеряны" - то есть исчезли с радаров, вероятно в результате активного противодействия РЭБ, или по другим причинам (некоторые возвращались в РФ или залетали на территорию Беларуси -ред.).

За указанный период - с августа по октябрь 2024 года, таких дронов - 1052, что составляет 24%.

РЕКЛАМА:

Следовательно, прямые попадания вражеских БпЛА составляют 5%, отмечают в Генштабе. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА.

Стоит отметить, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

- август: 818 - запущено, 701 - сбит, 91 - локационно потерян;

- сентябрь: 1410 - запущено, 1156 - сбито, 201 - локационно потеряно;

- октябрь: 2072 - запущено, 1206 - сбито, 766 - локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БпЛА. Противовоздушной обороной сбито -1055, локационно потеряны - 10.

Процент сбития за период май-июль 2024 года составил около 94%.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года, составляет 6 и 5 процентов соответственно.

ШахедбеспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Шахед
Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников
В Киевской области работала ПВО
Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"
Последние новости
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
12:19
видеоОккупанты обстреляли Славянск – повреждены детсад и университет
12:16
Лукашенко: Не дай бог в Беларуси президентом женщину изберут
12:02
Украинка Коваль повторила показатели звездного баскетболиста "Лейкерс"
11:55
видеоНа Курщине николаевские морпехи отбили штурм врага, который имел численное преимущество
11:53
Украинские облигации подскочили из-за ожиданий инвесторов, что Трамп остановит войну
Все новости...
Реклама:
Реклама: