Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%

В течение последних трех месяцев Россия выпустила по Украине 4 300 ударных беспилотников типа Shahed и дронов других типов, которые имитируют "Шахеды", ПВО уничтожила 71% вражеских целей.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: По данным Воздушных сил, в августе, сентябре и октябре 2024 года, Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды".

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Благодаря слаженной боевой работе ПВО Сил обороны Украины удалось сбить 3063 вражеских БпЛА, а это - 71%.

Кроме того, в ежедневных отчетах Воздушных сил появилась маркировка "локационно потеряны" - то есть исчезли с радаров, вероятно в результате активного противодействия РЭБ, или по другим причинам (некоторые возвращались в РФ или залетали на территорию Беларуси -ред.).

За указанный период - с августа по октябрь 2024 года, таких дронов - 1052, что составляет 24%.

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Следовательно, прямые попадания вражеских БпЛА составляют 5%, отмечают в Генштабе. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА.

Стоит отметить, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

- август: 818 - запущено, 701 - сбит, 91 - локационно потерян;

- сентябрь: 1410 - запущено, 1156 - сбито, 201 - локационно потеряно;

- октябрь: 2072 - запущено, 1206 - сбито, 766 - локационно потеряно.

За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БпЛА. Противовоздушной обороной сбито -1055, локационно потеряны - 10.

Процент сбития за период май-июль 2024 года составил около 94%.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов, имитирующих настоящие "Шахеды", в мае-июле и в августе-октябре 2024 года, составляет 6 и 5 процентов соответственно.