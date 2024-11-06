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Трамп заявил о своей победе: Вот вам 47-й президент США

Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 09:35
Трамп заявил о своей победе: Вот вам 47-й президент США
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он стал 47-м президентом США по результатам выборов.

Источник: Трамп во время своего ночного выступления, которое транслировали СМИ

Прямая речь Трампа: "Мы смогли преодолеть все препятствия и посмотрите, что произошло. Это политическая победа, которой еще не видел народ Соединенных Штатов.

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Вот вам 45-й и 47-й президент США стоит перед вами... Я очень доволен абсолютным результатом голосования. Мы никогда не чувствовали столько любви, а сейчас мы чувствуем".

Детали: Он заявил, что собирается "вылечить страну".

"Я буду бороться за ваши семьи, за ваше благополучие каждый день каждой клеткой своего тела. Я хочу вернуть процветающую Америку, которую вы все заслуживаете. Этот мир нуждается в золотой эре США. Эта прекрасная победа, фантастическая победа американского народа, которая позволит сделать Америку великой снова", – отметил Трамп.

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Он добавил, что американские избиратели предоставили ему "беспрецедентные полномочия", поскольку Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом и скорее всего сохранит контроль также и в палате представителей. 

Предыстория:

ТрампвиборыСША
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