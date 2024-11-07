Зеленский: "Провел замечательный телефонный разговор с Трампом"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США.

Источник: Зеленский в сети Х

Прямая речь Зеленского: "У меня был замечательный разговор с президентом Дональдом Трампом и я поздравил его с исторической убедительной победой".

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Детали: Зеленский добавил, что договорился с Трампом о тесном диалоге и развитии сотрудничества.

Прямая речь Зеленского: "Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира".

Что предшествовало: В среду сообщалось, что Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины. Кроме того, Зеленский назвал победу Трампа "особым днем" и вспомнил Рейгана.

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Напомним: Вице-президент США Камала Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу - вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пригласил его в Белый дом.

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