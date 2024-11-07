Атака вражеских БпЛА: в Киеве произошли пожары и разрушение конструкций многоэтажки
В Печерском районе Киева произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона. Также были зафиксированы пожары в Соломенском, Оболонском, Подольском районах.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА
Прямая речь: "В Печерском районе горят верхние этажи многоэтажки. Все экстренные службы на месте".
"Происходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, где произошел пожар в результате вражеской атаки БпЛА".
Обновлено: В КГВА отметили, что в Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС.
Пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого дрона.
Відео: Реальний Київ у telegram pic.twitter.com/CuaSCpNpjd— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024РЕКЛАМА:
Позже в КГВА уточнили, что после пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В 6:14 Кличко сообщил о том, что в Соломенском районе падение обломков вражеского БпЛа, предварительно, на жилой дом. Еще по одному адресу в результате атаки горит нежилое помещение.
Также мэр Киева сообщил, что в Печерском районе пожар в многоэтажке локализовали.
Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки БпЛА упали во двор частного дома. Возгорание произошло на открытой территории.
В Оболонском районе - возгорание на верхних этажах бизнес-центра.
Кроме того, по словам Кличко, в Подольском загорелся двухэтажный частный дом.
ГСЧС опубликовала фото пожара Печерском районе в результате вражеской атаки БпЛА.
КГВА сообщила, что в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.
Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия.
Также в этом же районе в результате падения обломков БпЛА пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация".