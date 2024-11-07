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Атака вражеских БпЛА: в Киеве произошли пожары и разрушение конструкций многоэтажки

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 05:26
Атака вражеских БпЛА: в Киеве произошли пожары и разрушение конструкций многоэтажки
скриншот видео

В Печерском районе Киева произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона. Также были зафиксированы пожары в Соломенском, Оболонском, Подольском районах.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, КГВА

Прямая речь: "В Печерском районе горят верхние этажи многоэтажки. Все экстренные службы на месте".

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"Происходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, где произошел пожар в результате вражеской атаки БпЛА".

Обновлено: В КГВА отметили, что в Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС.

Позже в КГВА уточнили, что после пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В 6:14 Кличко сообщил о том, что в Соломенском районе падение обломков вражеского БпЛа, предварительно, на жилой дом. Еще по одному адресу в результате атаки горит нежилое помещение.

Также мэр Киева сообщил, что в Печерском районе пожар в многоэтажке локализовали.

Позже Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки БпЛА упали во двор частного дома. Возгорание произошло на открытой территории.
В Оболонском районе - возгорание на верхних этажах бизнес-центра.

Кроме того, по словам Кличко, в Подольском загорелся двухэтажный частный дом.

ГСЧС опубликовала фото пожара Печерском районе в результате вражеской атаки БпЛА.

 
фото: ГСЧС
 
фото: ГСЧС

КГВА сообщила, что в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего с территории предприятия.

Также в этом же районе в результате падения обломков БпЛА пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация".

Киевбеспилотникипожар
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