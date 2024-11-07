Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО сбила более 30 дронов РФ, которые летели на столицу: в КГВА рассказали об особенностях атаки

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 08:48
ПВО сбила более 30 дронов РФ, которые летели на столицу: в КГВА рассказали об особенностях атаки
последствия дроновой атаки РФ 7 ноября. фото КГВА

В ночь на 7 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку ударными дронами на столицу: ПВО обезвредила более трех десятков российских БпЛА.

Источник: глава КГВА Сергей Попко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: В очередной раз отмечается, что на Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.

Реклама:

Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы).

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "В настоящее время в Киеве нет воздушной тревоги. Но в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении Киева. Поэтому будьте внимательны и не игнорируйте воздушные сигналы воздушной тревоги!".

Киевбеспилотникивойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Киев
Бушевали пожары в 6 районах, 2 пострадавших – последствия дроновой атаки на Киев
Дроновая атака: в Киеве горели склады, гаражи, СТО, ресторан и бизнес-центр – КГВА
Атака вражеских БпЛА: в Киеве произошли пожары и разрушение конструкций многоэтажки
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: