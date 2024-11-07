93% украинцев относятся к России плохо, но 3% – до сих пор хорошо 

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году резко ухудшилось отношение украинцев к стране-агрессору – по состоянию на октябрь 93% опрошенных относятся к РФ плохо и только 3% – хорошо.

Источник: результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных в сентябре-октябре

Дословно КМИС: "После вторжения стабильно абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России. По состоянию на октябрь 2024 года 93% украинцев плохо относятся к России, а хорошо относятся только 3%".

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ИНфографика КМИС

Детали: Социологи отмечают, что отношение к РФ ухудшилось после агрессивных действий самой России, а не предшествовало этому.

"Российские власти и пропаганда утверждают, что их агрессивные действия являются ответом на рост антироссийских настроений (хотя даже это в любом случае не может оправдывать военные действия). Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", – отмечают в КМИС.

В октябре 2024 года абсолютное большинство населения во всех регионах – от 96% на Западе до 88% на Востоке – плохо относятся к России. Доля тех, кто относится хорошо, варьирует от всего 1% на Западе до всего 5% на Юге.

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ИНфографика КМИС

Социологи также спросили, как относятся украинцы к россиянам – жителям России и выяснили, что сейчас только 8% украинцев хорошо относятся к жителям России, а 84%, наоборот, относятся к ним плохо.

ИНфографика КМИС

Кроме того, часть украинцев ставили вопрос, насколько близкие отношения они готовы допустить с россиянами (шкала Богардуса, где 1 – согласен допустить как члена семьи, а 7 – не пускал бы в Украину). Подавляющее большинство ответили, что россиян-жителей России вообще нельзя пускать в Украину.

ИНфографика КМИС

Исследования КМИС проходили 10-16 сентября и 20 сентября – 3 октября. На основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1013 респондентов во всех регионах Украины (подконтрольных правительству Украины) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность выборки первого (с использованием шкалы Богардуса) опроса (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Статистическая погрешность второго опроса (с прямым вопросом об отношении к России и россиянам) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Однако, в общем социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория: