В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании войны "за 24 часа"
Четверг, 7 ноября 2024, 18:28
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал "некоторого рода преувеличением" заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он закончит войну в Украине "за 24 часа".
Источник: "РИА Новости"
Прямая речь: "Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь".
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Детали: На самом деле Трамп говорил, что завершит войну "за 24 часа". Такое заявление он делал неоднократно.
При этом Песков отметил, что если новая администрация США "будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей".
Напомним: Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Его инаугурация ожидается 20 января.