Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 16:13
Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине через 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

Об этом Трамп сказал на первом предвыборном митинге перед сторонниками в Техасе в субботу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после "катастрофы" с его изгнанием из Белого дома - то есть с его проигрышем на выборах.

Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она даже не пытается вести переговоры с президентом Путиным.

"Не является совпадением то, что "глубинное государство" (конспирологический термин, согласно которому в США существует скоординированная тайная группа, которая влияет на государственную политику. - Ред.) преследует меня даже больше, с тех пор как я пообещал закончить войну в Украине", - сказал Трамп.

Он заявил, что может закончить войну "очень быстро", как только его изберут президентом.

"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", - заявил Трамп.

ВИДЕО ДНЯ

Трамп также назвал расследование против него "охотой на ведьм" и сравнил его с "ужасами сталинской России".

Темы: ТрампСШАвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе и призвал людей протестовать
Трампу вернули канал в YouTube после двух лет блокировки
Остин косвенно ответил вероятному конкуренту Трампа, который усомнился в помощи Украине
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...