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Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 16:13
Трамп пообещал завершить войну в Украине за 24 часа
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине через 24 часа после своего избрания на второй президентский срок.

Об этом Трамп сказал на первом предвыборном митинге перед сторонниками в Техасе в субботу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после "катастрофы" с его изгнанием из Белого дома - то есть с его проигрышем на выборах.

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Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она даже не пытается вести переговоры с президентом Путиным.

"Не является совпадением то, что "глубинное государство" (конспирологический термин, согласно которому в США существует скоординированная тайная группа, которая влияет на государственную политику. - Ред.) преследует меня даже больше, с тех пор как я пообещал закончить войну в Украине", - сказал Трамп.

Он заявил, что может закончить войну "очень быстро", как только его изберут президентом.

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"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро... У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", - заявил Трамп.

Трамп также назвал расследование против него "охотой на ведьм" и сравнил его с "ужасами сталинской России".

Темы: ТрампСШАвойна
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