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Зеленский: Среди солдат КНДР есть первые потери

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 ноября 2024, 20:35
Зеленский: Среди солдат КНДР есть первые потери
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества

Прямая речь: "11 тысяч северокорейских солдат на сегодня присутствуют на территории РФ, в приграничье с Украиной, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, есть уже потери".

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Детали: Президент уточнил, что есть страны, которые отреагировали на это громко, есть страны которые отреагировали тихо и которые не отреагировали.

Прямая речь: "Сейчас мы предупреждаем и считаем, если мы не будем использовать политическое давление и соответствующее оружие на РФ, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна".

КНДРвойнапотери в войне
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