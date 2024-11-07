Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Татаров отрицает, что 9 раз ездил в Москву после 2014 года

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 ноября 2024, 21:08
Татаров отрицает, что 9 раз ездил в Москву после 2014 года
Олег Татаров. Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров отрицает, что по меньшей мере 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс.

Источник: комментарий Татарова украинской службе ВВС

Прямая речь: "Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня".

Реклама:

Детали: Он также опроверг информацию о каких-либо контактах с представителями России.

Прямая речь: "Это абсолютно недопустимо – распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники".

Узнать больше: Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Журналисты проекта "Схемы" сообщили, что Татаров, который в тот период занимался адвокатской деятельностью, трижды был в РФ в 2017-м, четыре раза в 2018-м, и дважды – в 2019 году. Последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Напомним: В августе президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос УП об эффективности команды ОП и просьбу оценить работу, в частности заместителя председателя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.

ТатаровОфис президента
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Татаров
"Схемы" узнали о неоднократных авиаперелетах Татарова в Москву после 2014 года
"Офрек". Президент. Татаров. Чеченцы
Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: