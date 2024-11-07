Татаров отрицает, что 9 раз ездил в Москву после 2014 года

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров отрицает, что по меньшей мере 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс.

Источник: комментарий Татарова украинской службе ВВС

Прямая речь: "Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня".

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Детали: Он также опроверг информацию о каких-либо контактах с представителями России.

Прямая речь: "Это абсолютно недопустимо – распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники".

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Что предшествовало:

Журналисты проекта "Схемы" сообщили, что Татаров, который в тот период занимался адвокатской деятельностью, трижды был в РФ в 2017-м, четыре раза в 2018-м, и дважды – в 2019 году. Последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Напомним: В августе президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос УП об эффективности команды ОП и просьбу оценить работу, в частности заместителя председателя ОП Олега Татарова, ответил, что тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве.