Массированная атака российских БпЛА на Одессу: много повреждений, есть раненые
В результате массированной атаки российских дронов на Одессу и район есть раненые, повреждены школа и частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание, произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.
Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер
Прямая речь Кипера: "Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые".
Детали Кипер сообщил, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.
В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад.
Кроме того, из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.
По данным ОВА, известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.
Прямая речь Кипера: "Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области".
Телеграм-канал городского совета Одессы уточнил, что в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей 125.
Школа в микрорайоне Кривой Балки была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения.
В результате атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.
Позже горсовет Одессы опубликовал фото других повреждений в результате вражеской атаки.
По словам и.о. мэра Одессы Александра Филатова, утром начнет работать городской оперативный штаб для помощи горожанам.