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Массированная атака российских БпЛА на Одессу: много повреждений, есть раненые

Ольга ГлущенкоПятница, 8 ноября 2024, 01:12
Массированная атака российских БпЛА на Одессу: много повреждений, есть раненые
повреждена одесская школа в результате атаки российских дронов, фото: фото: Одесса.Официально

В результате массированной атаки российских дронов на Одессу и район есть раненые, повреждены школа и частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание, произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь Кипера: "Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые".

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Детали Кипер сообщил, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание.

В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде зданий выбиты окна.

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По данным ОВА, известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

Прямая речь Кипера: "Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области".

Телеграм-канал городского совета Одессы уточнил, что в результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей 125.

 
фото: Одесса.Официально
 
фото: Одесса.Официально

Школа в микрорайоне Кривой Балки была полностью отремонтирована до полномасштабного вторжения.

В результате атаки выбиты окна, уничтожена мебель и двери, повреждена крыша и система отопления.

Позже горсовет Одессы опубликовал фото других повреждений в результате вражеской атаки.

 
фото: Одесса.Официально
 
фото: Одесса.Официально

По словам и.о. мэра Одессы Александра Филатова, утром начнет работать городской оперативный штаб для помощи горожанам.

ОдессаОдесская областьбеспилотникивойна
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