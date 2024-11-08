Главой аппарата Белого дома впервые в истории США Трамп назначит женщину
Сьюзан Уайлз возглавит аппарат Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа. Она станет первой женщиной на этой должности.
Источник CNN
Прямая речь Трампа: "Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов.
Сьюзи - сильная, умная, инновационная, она пользуется всеобщим восхищением и уважением.
Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи станет первой женщиной-руководителем аппарата в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею".
Детали: Издание отмечает, что Уайлз - опытная политическая деятельница из Флориды.
Она де-факто возглавляла кампанию Трампа. Издание называет эту кампанию "наиболее изощренной и дисциплинированной".
Дословно: "В ночь выборов Трамп отдал должное Уайлз во время своей победной речи, хотя она отказалась выступать перед толпой, собравшейся в конференц-центре Палм-Бич. Ее готовность оставаться на заднем плане пришлась по душе Трампу и его союзникам".
Детали: CNN отмечает, что Уайлз выдвинула Трампу определенные условия перед тем, как согласиться на должность руководителя аппарата - главным из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.
Во время первого срока Трампа руководители его аппарата пытались предотвратить проникновение в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц для встреч с президентом.
Напомним: По данным издания Axios, новоизбранный президент США Дональд Трамп в своей команде по национальной безопасности не хочет видеть бывших генералов и отдает предпочтение бизнесменам и руководителям компаний. Он также рассматривает возможность привлечения лояльных к нему людей на руководящие должности в Вашингтоне.
Что было раньше:
- 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу" и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.
- Впоследствии Зеленский сообщил о "замечательном" телефонном разговоре с Трампом и сказал, что они договорились поддерживать тесный диалог.
- В выступлении на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-то уступках России и это стало бы самоубийством для всей Европы.