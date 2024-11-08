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Главой аппарата Белого дома впервые в истории США Трамп назначит женщину

Ольга ГлущенкоПятница, 8 ноября 2024, 04:58
Главой аппарата Белого дома впервые в истории США Трамп назначит женщину
Сьюзан Уайлз, фото: Getty Images

Сьюзан Уайлз возглавит аппарат Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа. Она станет первой женщиной на этой должности.

Источник CNN

Прямая речь Трампа: "Сьюзи Уайлс только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов.

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Сьюзи - сильная, умная, инновационная, она пользуется всеобщим восхищением и уважением.

Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы сделать Америку снова великой. Это заслуженная честь, что Сьюзи станет первой женщиной-руководителем аппарата в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею".

Детали: Издание отмечает, что Уайлз - опытная политическая деятельница из Флориды.

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Она де-факто возглавляла кампанию Трампа. Издание называет эту кампанию "наиболее изощренной и дисциплинированной".

Дословно: "В ночь выборов Трамп отдал должное Уайлз во время своей победной речи, хотя она отказалась выступать перед толпой, собравшейся в конференц-центре Палм-Бич. Ее готовность оставаться на заднем плане пришлась по душе Трампу и его союзникам".

Детали: CNN отмечает, что Уайлз выдвинула Трампу определенные условия перед тем, как согласиться на должность руководителя аппарата - главным из них был больший контроль над тем, кто может связаться с президентом в Овальном кабинете.

Во время первого срока Трампа руководители его аппарата пытались предотвратить проникновение в Белый дом неформальных советников, членов семьи, друзей и других посторонних лиц для встреч с президентом.

Напомним: По данным издания Axios, новоизбранный президент США Дональд Трамп в своей команде по национальной безопасности не хочет видеть бывших генералов и отдает предпочтение бизнесменам и руководителям компаний. Он также рассматривает возможность привлечения лояльных к нему людей на руководящие должности в Вашингтоне.

Что было раньше:

  • 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу" и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.
  • Впоследствии Зеленский сообщил о "замечательном" телефонном разговоре с Трампом и сказал, что они договорились поддерживать тесный диалог.
  • В выступлении на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-то уступках России и это стало бы самоубийством для всей Европы.

ТрампСША
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