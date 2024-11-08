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ISW: Влиянием на Трампа Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США на своих условиях

Ольга ГлущенкоПятница, 8 ноября 2024, 06:22
ISW: Влиянием на Трампа Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США на своих условиях
Трамп и Путин. Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях.

Источник ISW

Дословно ISW: "Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях".

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Детали Путин выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и выступил за перезагрузку российско-американских отношений.

Путин намекнул, что президентская кампания Трампа выразила "желание восстановить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису", а позже отметил, что Россия открыта к "возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами".

Путин попытался обвинить США в подрыве российско-американских отношений, отметив, что Соединенные Штаты наложили санкции и ограничения на Россию и решили поддержать Киев - без упоминания о том, что эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

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Аналитики отмечают, что из заявления Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину - фактически на условиях, которые выгодны России за счет интересов США.

Ключевые выводы ISW за 7 ноября:

  • Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на своих условиях.
  • Недавняя неудачная атака российских войск к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки вызвала возмущение некоторых российских ультранационалистических военных блогеров по поводу неудач российского командования и распространенной в российской военной культуре практики преувеличения успехов на поле боя.
  • Сообщалось о гибели командира российской бригады и командира снайперского взвода в боях на Кураховском и Часово-Ярском направлениях.
  • Украинские власти продолжают сообщать о систематических казнях украинских военнопленных россиянами, отмечая явное увеличение количества таких казней в 2024 году.
  • По сообщениям, украинские удары по России и западные санкции подрывают российскую энергетическую отрасль.
  • Российские войска продвинулись вблизи Северска, Покровска и Курахово.
  • По сообщениям, российские власти создают "фейковые" небоевые добровольческие батальоны в оккупированной Украине и объединяют их с существующими казацкими организациями под руководством оккупационных администраций.

ISWТрампПутин
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