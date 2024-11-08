Оккупанты атаковали Одесскую область – убили человека и ранили еще 9
Один человек погиб и еще 9 получили ранения в результате российских ударов по Одесской области.
Источник: ГСЧС в Telegram, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Дословно служба: "Одесская область. По предварительным данным один человек погиб в результате циничной вражеской атаки".
Детали: Еще 9 человек получили ранения.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который был во время атаки за рулем автомобиля.
"Еще восемь человек получили ранения, у 91-летней женщины острая реакция на стресс. Шестеро пострадавших госпитализированы. Остальным помощь была оказана на месте", – сообщил Кипер.
В результате ночного обстрела повреждены жилые дома в частном секторе, в двух из них возник пожар.
Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия.
Кроме того, пострадало здание учебного заведения.
Сообщается, что пиротехники ГСЧС уже обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.
Психологи службы оказали помощь 15 людям, в том числе ребенку и беременной женщине.
Одна людина загинула та ще 9 дістали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області. Відео Одеської обласної прокуратури pic.twitter.com/Id6RYhmkDk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 8, 2024
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки российских дронов на Одессу и район есть раненые, повреждены школа и частные жилые дома, в нескольких возникло возгорание, произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.