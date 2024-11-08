Оккупанты атаковали Одесскую область – убили человека и ранили еще 9

Один человек погиб и еще 9 получили ранения в результате российских ударов по Одесской области.

Источник: ГСЧС в Telegram, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Дословно служба: "Одесская область. По предварительным данным один человек погиб в результате циничной вражеской атаки".

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Детали: Еще 9 человек получили ранения.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который был во время атаки за рулем автомобиля.

"Еще восемь человек получили ранения, у 91-летней женщины острая реакция на стресс. Шестеро пострадавших госпитализированы. Остальным помощь была оказана на месте", – сообщил Кипер.

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ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

фото ГСЧС

В результате ночного обстрела повреждены жилые дома в частном секторе, в двух из них возник пожар.

Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия.

фото ГСЧС

Кроме того, пострадало здание учебного заведения.

фото ГСЧС

Сообщается, что пиротехники ГСЧС уже обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

Психологи службы оказали помощь 15 людям, в том числе ребенку и беременной женщине.

Одна людина загинула та ще 9 дістали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області. Відео Одеської обласної прокуратури pic.twitter.com/Id6RYhmkDk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 8, 2024

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