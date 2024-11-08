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За дроновой атакой на НПЗ в российском Саратове стоит ГУР – источник

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 11:32
За дроновой атакой на НПЗ в российском Саратове стоит ГУР – источник
иллюстративное фото

За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября стоит Главное управление разведки МОУ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: Источник УП подтвердил, что это была успешная спецоперация ГУР.

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Как пишут местные российские паблики, на территории НПЗ возник пожар.

Что предшествовало: Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов на промышленную зону в Заводском районе города, где находится НПЗ "Роснефти" с нефтяным причалом на Волге. Там, мол, упали обломки сбитого беспилотника.

Видео самого пожара появилось в местных пабликах.

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ГУРбеспилотникивойна
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