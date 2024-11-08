Стерненко заявил, что история с ТЦК – это личная месть Сырского

Общественный активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот лично устроил на него охоту ТЦК, поскольку хочет отомстить за критику системы управления войсками.

Источник: Стерненко в соцсетях

Прямая речь: "История с моим розыском – прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание".

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Детали: По словам активиста, ему об этом сообщили источники в Генеральном штабе ВСУ.

Стерненко считает, что основной причиной "мести" стал его стрим от 27 октября, где он "прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками".

Блогер считает, что ему намеренно отправили повестку по ложному адресу, чтобы он ее не получил и чтобы объявить его в розыск. Во-вторых, говорит Стерненко, эту информацию "слили российской агентуре".

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Также активист назвал ложью заявление ТЦК, что он якобы оплатил штраф.

Прямая речь: "Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну".

Что предшествовало: Стерненко заявил, что его разыскивали из-за неявки в Приморский РТЦК и СП в Одесской области по повестке, и связал это со своей критикой армейской системы и призывами реформ для военных. Он пояснил, что повестку ему прислали на старый адрес, где он давно не проживает, и что новый адрес и все свежие данные он внес в систему "Резерв+". Более того, в "Резерв+" нет никакой информации о розыске активиста.

Одесский ТЦК и СП на это ответил, что действует "исключительно в рамках законодательства" и что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, в частности о том, что он уже якобы посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и о том, что был направлен на военно-врачебную комиссию.