Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стерненко оплатил штраф в ТЦК и пошел на ВВК. Перед этим жаловался на возможное преследование

Станислав ПогориловПятница, 8 ноября 2024, 12:31
Стерненко оплатил штраф в ТЦК и пошел на ВВК. Перед этим жаловался на возможное преследование
Сергей Стерненко, фото: Facebook

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что его разыскивали из-за неявки в ТЦК по повестке и связал это с его критикой армейской системы и призывами реформ для военных. В ТЦК не отрицают, что разыскивали активиста, но отметили, что это не "месть".

Источник: Стерненко в Telegram, Одесский ТЦК и СП в Facebook

Детали: Накануне Стерненко сообщил, что узнал из пророссийских ресурсов, что его якобы разыскивает Приморский РТЦК и СП за "нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные правила воинского учета для составления протоколов об административных правонарушениях".

Реклама:

По словам активиста, "есть основания полагать, что это может быть „привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные".

Он указал, что в приложении Резерв+ указаны все его актуальные данные о проживании в Киеве, сообщений о розыске он не получал. А "повестку" якобы ему присылали на адрес в Одессе. "Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке", - написал Стерненко.

Также Стерненко отметил, что не скрывается. "Отдельный сюр - в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся, ага", - написал он.

РЕКЛАМА:

В Одесском ТЦК и СП не отрицают, что разыскивали Стерненко, но отметили, что "действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки".

В заявлении ТЦК говорится, что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, в частности, о том, что он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и о том, что был направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса", - говорится в заявлении.

Там также призвали Стерненко в случае сомнений относительно правомерности действий обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений.

Что предшествовало:

  • В мае Стерненко в интервью "Украинской правде" объяснял, что пока не воюет, потому что является более эффективным как волонтер.
  • Стерненко на постоянной основе организует сборы на дроны для ВСУ и передает их в подразделения. Он сообщил, что из общего количества собранных денег в сумме 2,9 млрд грн было закуплено 115 тысяч дронов. "Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА. Продолжаем работу над развитием технологий для войска", - написал он.

Напомним: Стерненко - общественный активист, волонтер и один из самых популярных украиноязычных блогеров. В своих видео, которые набирают сотни тысяч просмотров, он развенчивает деятельность российских пропагандистов и украинских коллаборационистов.

Стерненко - фигурант нескольких уголовных дел: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков и гибель нападавшего. Вину по всем делам он отрицает.

В мае 2021 года Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года, но Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

В декабре 2023 года суд закрыл дело против Стерненко в связи с истечением сроков привлечения к ответственности за события 2018 года. Тогда на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время второго нападения Сергей задержал нападавшего. Во время третьего - на Сергея напали двое профессиональных спортсменов. Он ранил своих нападавших, один из которых умер сразу на месте.

Узнать больше: Один патрон на один год. Объясняем, почему суд отменил приговор Стерненко

СтерненкоТЦК
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Стерненко
Офис президента свел Стерненко с Сырским
В Генштабе отреагировали на обвинения Стерненко
Стерненко заявил, что история с ТЦК – это личная месть Сырского
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: