Стерненко оплатил штраф в ТЦК и пошел на ВВК. Перед этим жаловался на возможное преследование

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что его разыскивали из-за неявки в ТЦК по повестке и связал это с его критикой армейской системы и призывами реформ для военных. В ТЦК не отрицают, что разыскивали активиста, но отметили, что это не "месть".

Источник: Стерненко в Telegram, Одесский ТЦК и СП в Facebook

Детали: Накануне Стерненко сообщил, что узнал из пророссийских ресурсов, что его якобы разыскивает Приморский РТЦК и СП за "нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные правила воинского учета для составления протоколов об административных правонарушениях".

Реклама:

По словам активиста, "есть основания полагать, что это может быть „привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные".

Он указал, что в приложении Резерв+ указаны все его актуальные данные о проживании в Киеве, сообщений о розыске он не получал. А "повестку" якобы ему присылали на адрес в Одессе. "Повестка уехала ни по адресу проживания, ни по прописке", - написал Стерненко.

Также Стерненко отметил, что не скрывается. "Отдельный сюр - в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся, ага", - написал он.

РЕКЛАМА:

В Одесском ТЦК и СП не отрицают, что разыскивали Стерненко, но отметили, что "действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки".

В заявлении ТЦК говорится, что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, в частности, о том, что он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и о том, что был направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса", - говорится в заявлении.

Там также призвали Стерненко в случае сомнений относительно правомерности действий обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений.

Что предшествовало:

В мае Стерненко в интервью "Украинской правде" объяснял, что пока не воюет, потому что является более эффективным как волонтер.

Стерненко на постоянной основе организует сборы на дроны для ВСУ и передает их в подразделения. Он сообщил, что из общего количества собранных денег в сумме 2,9 млрд грн было закуплено 115 тысяч дронов. "Уничтожено огромное количество россиян и техники, сбито 386 БПЛА. Продолжаем работу над развитием технологий для войска", - написал он.

Напомним: Стерненко - общественный активист, волонтер и один из самых популярных украиноязычных блогеров. В своих видео, которые набирают сотни тысяч просмотров, он развенчивает деятельность российских пропагандистов и украинских коллаборационистов.

Стерненко - фигурант нескольких уголовных дел: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков и гибель нападавшего. Вину по всем делам он отрицает.

В мае 2021 года Одесский апелляционный суд отменил приговор за разбой по делу против Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и истязании местного депутата Сергея Щербича весной 2015 года, но Стерненко получил условный срок по статье об оружии.

В декабре 2023 года суд закрыл дело против Стерненко в связи с истечением сроков привлечения к ответственности за события 2018 года. Тогда на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Во время второго нападения Сергей задержал нападавшего. Во время третьего - на Сергея напали двое профессиональных спортсменов. Он ранил своих нападавших, один из которых умер сразу на месте.

Узнать больше: Один патрон на один год. Объясняем, почему суд отменил приговор Стерненко